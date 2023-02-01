”الأرصاد” غداً كتل هوائية باردة تضرب البلاد والطقس شديد البرودة ليلا”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 فبراير 2023 06:23 مساءً - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تشهد البلاد غداً الخميس انخفاضا فى درجات الحرارة خلال ساعات النهار و ساعات الليل المتأخرة على كافة أنحاء الجمهورية مع نشاط للرياح على السواحل الغربية ووسط سيناء ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وأضاف خبراء الأرصاد أن يوم الخميس يكون الطقس بارد خلال ساعات النهار على جميع أنحاء الجمهورية ومع بداية ساعات المساء يسود طقس شديد البرودة.

وأفاد الخبراء يرجع ذلك إلى تأثر البلاد بالكتل الهوائية القادمة معظمها من جنوب أوروبا على سطح البحر المتوسط ومواجهتها مع امتداد لمنخفض جوي آخر قادم في طبقات الجو العليا مما يساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة واستمرار تكاثر السحب الممطرة على السواحل الغربية للبلاد وشمال الوجه البحري لكن بكميات أقل كثيرا من الأمطار التي تعرضت لها المحافظات الساحلية خلال اليومين الماضيين.

: أجواء شتوية ممطرة ومنخفض جوي يؤثران على البلاد

وعن درجات الحرارة العظمى و الصغرى المتوقعة غدا الخميس على مدن ومحافظات الجمهورية:

- القاهرة 18 - 11

- العاصمة الإدارية 18 - 11

- أكتوبر 18 - 11

- بنها 19 - 10

- دمنهور 19 - 10

- وادي النطرون 18 - 10

- كفر الشيخ 18 - 11

- المنصورة 19 - 10

- الزقازيق 19 - 12

- شبين الكوم 19 - 11

- طنطا 19 - 11

- دمياط 19 - 12

- بورسعيد 19 - 11

- الإسماعيلية 20 - 10

- السويس 20 - 10

- شلاتين 20 - 15

- العريش 18 - 10

- رفح 18 - 11

- رأس سدر 19 - 09

- نخل 19 - 02

- كاترين 14 - 01

- الطور 24 - 09

- طابا 18 - 11

- شرم الشيخ 23 - 13

- الإسكندرية 17 - 13

- العلمين الجديدة 17 - 12

- مطروح 18 - 11

- السلوم 18 - 10

- سيوة 18 - 6

- رأس غارب 21 - 12

- الغردقة 22 - 12

- سفاجا 21 - 13

- مرسى علم 22 - 13

- شلاتين 24 - 16

- حلايب 22 - 15

- أبو رماد 24 - 16

- رأس حدربة 22 - 15

- الفيوم 19 - 08

- بني سويف 19 - 7

- المنيا 21 - 7

- أسيوط 22 - 6

- سوهاج 21 - 8

- قنا 21 - 9

- الأقصر 22 - 8

- أسوان 22 - 10

- الوادي الجديد 22 - 6