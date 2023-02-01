رسالة طمأنة.. 10 تصريحات مهمة لرئيس الوزراء

جدة - نرمين السيد - ويوضح الإنفو جراف التالى أهم 10 تصريحات لرئيس الوزراء: وأضاف مدبولى خلال مؤتمر صحفى، أنه سيتم الإعلان عن خطة الطرح خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن 80% من أموال المستثمر الأجنبى تدخل فى عملية توسع الكيان وزيادة الأرباح، وأن الجزء الأكبر من عائد الاستثمار يتم استثماره فى مصر، ومن حق المستثمر إخراج نسبة من هذا العائد.

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