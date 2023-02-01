سفير مصر لدى بوروندى يلتقى رئيس الوزراء

جدة - نرمين السيد - التقى ياسر العطوى، سفير جمهورية مصر العربية لدى بوروندى، جيرفيه انديراكوبوتشا رئيس وزراء جمهورية بوروندى، وحيث تناول اللقاء التأكيد المشترك على قوة وتميز العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلًا عن التقدير لانتقال مستوى العلاقات إلى مصاف العلاقات الاستراتيجية فى ضوء الجهود الحثيثة المبذولة من الدولتين للارتقاء بمختلف أوجه العلاقات الثنائية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية فى البلدين.





وعبر رئيس الوزراء البوروندى عن اعتزازه الكبير بمصر ودورها الفاعل والنشط على الساحتين الدولية والإفريقية، وإيلائها فائق الاهتمام، والذى تلمسه جميع الدول الإفريقية وفى مقدمتها بوروندى، بعلاقاتها الوطيدة والتاريخية مع أشقائها الأفارقة ومبادراتها الدائمة لدعم ومساندة الدول الإفريقية فى مختلف المجالات كافة. من جانبه، أكد السفير المصرى على استمرار الجهود المصرية المبذولة لدعم ومساندة جمهورية بوروندى وتحقيق طموحات شعبها الشقيق فى التنمية والاستقرار والتقدم، مشيدًا فى هذ السياق بالخطة التنموية الشاملة لرئيس الجمهورية البوروندى "إيفاريست انداييشيميى" والهادفة للارتقاء بمستوى معيشة المواطن البوروندى وتحقيق تطلعاته المشروعة فى الرخاء والتقدم.

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