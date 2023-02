منصتا STARZPLAY وWATCH IT تكشفان عن شراكة استراتيجية جديدة لعرض أبرز الإنتاجات العربية والأجنبية والرسوم المتحركة في اشتراك واحد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 فبراير 2023 05:26 مساءً - الشراكة تتيح لكلتا المنصتين عرض ما في مكتبة الأخرى من المحتوى الترفيهي والإنتاجات الحالية والمستقبلية STARZPLAY ستتيح لمشتركيها فرصة مشاهدة كامل محتوى WATCH IT بدون أي تكلفة إضافية

أعلنت منصة STARZPLAY، المصنفة ضمن أفضل 3 منصات تقدم خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن شراكة متعددة السنوات مع منصة WATCH IT الرائدة في صناعة وبث المحتوى الترفيهي، لنقل أكبر المواهب العربية وأحدث أعمالهم إلى جمهورها، كما ستقوم WATCH IT بتقديم أضخم انتاجات هوليوود لمشتركيها بدون أي تكلفة إضافية.





من الأفلام والمسلسلات إلى البرامج الحوارية اليومية، سيتمكن مشتركو STARZPLAY الآن من الوصول إلى مكتبة WATCH IT الكاملة من أحدث الأعمال والمحتوى العربي الحصري، مع أكثر من 12,000 حلقة وأكثر من 200 فيلم عربي. كما سيتمكن مشتركي WATCH IT، من الوصول إلى مكتبة STARZPLAY الكاملة من المحتوى الترفيهي بما في ذلك العروض الأولى لمسلسلات هوليوود وأشهر الأفلام بالإضافة إلى أشهر إنتاجات الأنمي.

وقالت نشوى جاد الحق، رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ WATCH IT: إن "الشراكة مع STARZPLAY هي فرصة لـ WATCH IT لتقديم محتواها إلى شرائح أكثر من الجمهور في المنطقة العربية وذلك من خلال الاستفادة من قاعدة المشتركين الواسعة لـ STARZPLAY في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضافت نشوى جاد أنWATCH IT تسعى بالشراكات من هذا النوع لتوفير خدماتها في صناعة وبث المحتوى للجمهور في كل البلاد العربية والجاليات في الخارج، حيث أن رسالتنا هي أن ندخل كل البيوت بمحتوى ترفيهي أمن وممتع لكل أفراد الأسرة.

ومن جانبه، قال معاذ الشيخ، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في STARZPLAY: "لطالما كنا في STARZPLAY حريصين على تزويد المشتركين بوصول سهل عبر اشتراك واحد إلى المحتوى المفضل لديهم، سواء كان من إنتاجات هوليوود الأصلية أم من المسلسلات العربية، دون الحاجة إلى تنزيل تطبيقات وخدمات متعددة ودفع رسوم لكل منها. ولهذا يسرنا الإعلان عن هذه الشراكة مع WATCH IT لنفتح الأبواب أمام المشتركين لمتابعة مجموعة غنية من الإنتاجات العربية المميزة. فمنذ إطلاق منصة WATCH IT حصدت النجاحات اللافتة في مصر، ونحن ملتزمون بالتوسع في المنطقة والإضافة إلى مشهد قطاع خدمات البث ومشاهدة الفيديو حسب الطلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ولا ريب أن إضافة المحتوى العربي الحصري من WATCH IT يعد إضافة نوعية مميزة لمكتبتنا الحافلة، بدءاً من المسلسلات الغربية التي تعرض لأول مرة، وعروض الأفلام المميزة، والمسلسلات الأمريكية واليابانية التي تُعرض في نفس وقت عرضها في الولايات المتحدة واليابان، وصولاً إلى الأحداث الرياضية المباشرة والرسوم المتحركة".

وسيتم توفير محتوى WATCH IT على STARZPLAY اعتبارًا من بداية فبراير 2023. وتسلط الشراكة الضوء على التزام المنصتين تجاه المشاهد العربي، وتشكل استجابةً لتطلعات المشتركين وتدعم خطط التوسع المستمرة لديهما، وتتضمن الشراكة أيضاً تعاوناً على صعيد الإنتاجات العربية الأصلية بين STARZPLAY وWATCH IT.

ويستمتع مستخدمين من أكثر من 180 دولة حول العالم باشتراك WATCH IT ويمكنهم مشاهدة أكثر من 55,000 ساعة من المحتوى من ضمن أكبر كتالوج عربي متاح على الإنترنت.

وتتوفر خدمة STARZPLAY في 19 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، وتقدم للمشتركين محتوى يضم آلاف الساعات من الأفلام والمسلسلات العربية والأعمال الحصرية، والمحتوى المتنوع عبر القنوات المضافة. وتحتل المنصة المرتبة الأولى في عدد المشتركين على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتمكنهم من مشاهدة المحتوى المفضل لديهم في أي وقت وعبر أي جهاز ومن أي مكان.

تأسست منصة WATCH IT عام 2019، في خطوة لحماية الملكية الفكرية للمحتوى الدرامي والسينمائي المصري والعربي وعمل أكبر مكتبة من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والبرامج للمشاهد العربي في كل دول العالم. وتلعب WATCH IT دورا كبير منذ تأسيسها في إثراء المنافسة الفنية بتقديم محتوى جيدًا من الأفلام والمسلسلات والبرامج والمسرحيات، حيث جذبت ملايين المستخدمين بمحتواها. وبدأت WATCH IT في نهاية 2021 في التوسع في انتاج الأعمال الأصلية Originals مع التوسع في عملية الاستحواذ على الأعمال المختلفة العربية وغير العربية.

وتهدف WATCH IT لتقديم محتوى مُختار خصيصاً لمشاهدة ترفيهية آمنة لكل العائلات حول العالم حيث تحرص المنصة على تقديم محتوي متنوع ومختلف من شأنه إرضاء جميع الاذواق والفئات مع الحفاظ على الأصالة والهوية المصرية والعربية، وتهدف أن تصبح أكبر منصة محتوى عربي تُقدم خدمة "الفيديو حسب الطلب" في العالم.

وتوفر STARZPLAY (www.starzplay.com) المصنفة باستمرار ضمن أفضل 3 منصات تقدم خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، للمشتركين أفضل محتوى ترفيهي ورياضي عبر تطبيق واحد يشمل أفلام هوليوود، والعروض التلفزيونية، والمحتوى الوثائقي، والمسلسلات في نفس وقت عرضها في الولايات المتحدة. كما تقدم المنصة محتوى ترفيهياً للأطفال والأحداث الرياضية المباشرة والمحتوى العربي، وتتمتع بحضور واسع في 19 دولة على امتداد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتقدم المنصة آلاف أنواع المحتوى المميز، بما يشمل أعمال STARZPLAY الحصرية والأصلية، على غرار بغداد سنترال، ومحتوى STARZ الأصلي مثل باور وآوتلاندر وسبارتاكوس وذا وايت كوين، إلى جانب المحتوى المميز والإضافات من محتوى discovery+. بالإضافة إلى STARZPLAY Sports، حيث تقدم باقة STARZPLAY الرياضية لمشتركيها تغطية مباشرة وحصرية للدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم، سيري أ، وأحداث رياضية محلية ودولية ضخمة في كل المجالات: كرة القدم، المصارعة، الكريكت، UFC، الملاكمة، كرة السلة، ركوب الدراجات الهوائية وغيرهم المزيد.