عقد الجولة الثالثة من المشاورات الثنائية بين مصر وفرنسا حول إفريقيا

جدة - نرمين السيد - عقدت الجولة الثالثة من المشاورات الثنائية بين مصر وفرنسا حول الموضوعات الإفريقية، اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الخارجية المصرية، برئاسة السفير دكتور محمد البدرى، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية من الجانب المصرى.





وترأس الوفد الفرنسى السفير كريستوف بيجو، مدير إدارة إفريقيا والمحيط الهندى بوزارة الخارجية الفرنسية، وفقاً لآلية التشاور الدورية بين البلدين، وضمت المشاورات مشاركة واسعة من قطاعات الوزارة المعنية بالشأن الإفريقى والجوانب المتعلقة بالتعاون والتنمية فى القارة الإفريقية.

هذا، وقد ركزت النقاشات على عدد من القضايا الهامة التى تقع محل اهتمام الجانبين فى إطار القارة وجهود حفظ استقرارها، حيث تم تبادل وجهات النظر والرؤى بشأن قضايا إدارة المياه فى إفريقيا.

كما تناولت المناقشات بين الجانبين سبل تعزيز التعاون فى القارة الإفريقية فى ضوء الدور المحورى لمصر فى حفظ أمن واستقرار محيطها الإقليمى وكذا الاهتمام الخاص الذى توليه مصر لاحتياجات القارة.

كما تم عرض الرؤية الفرنسية للتطورات المتلاحقة ومستجدات الأوضاع الأمنية بدول الساحل والصحراء والقرن الإفريقى.

على صعيد متصل تم تناول أهمية استمرار التعاون مع الجانب الأوروبى بما فى ذلك الجانب الفرنسى لتنفيذ مخرجات القمة الإفريقية الأوروبية التى عقدت فى فبراير الماضى فى بروكسل تركيزًا على تنفيذ مبادرة الاتحاد الأوروبى للبوابة العالمية Global Gateway وما تضمنته من مشروعات للربط فى إطار القارة ومنها مشروع القاهرة - كامبالا، مع تأكيدنا على ضرورة أن تخضع هذه المبادرات للنقاش الإفريقى حتى يعكس تنفيذها مصالح كافة الدول الإفريقية.

كما تم التأكيد على أهمية مواصلة التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بقضايا المناخ أخذًا فى الاعتبار التداعيات الناجمة عن التغير المناخى واحتياجات القارة فى هذا الصدد، باعتباره القضية التى ركزت عليها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 فى شرم الشيخ نوفمبر الماضى.