مدبولى يتوجه إلى السنغال للمشاركة فى قمة داكار

جدة - نرمين السيد - غادر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عصر اليوم، إلى العاصمة السنغالية "داكار"، على رأس وفد رسمى يضم وزراء: الكهرباء، والإسكان، والنقل، وعدد من مُمثلى كبرى الشركات المصرية العاملة فى مجال البنية التحتية.





يأتى ذلك للمشاركة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى الدورة الثانية لقمة "تمويل تنمية البنية التحتية فى أفريقيا"، التى تستضيفُها السنغال يومى 2 و 3 فبراير. وأكد السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أهمية المشاركة المصرية فى هذه القمة التى تركز بشكل أساسى على سُبل تنمية وتطوير البنية التحتية فى القارة الإفريقية، وهو ما يتوافق مع توجهات وسياسات الدولة المصرية الحريصة على تعزيز جهود التنمية فى القارة السمراء. وقال "سعد" إن هذه القمة ستكون أيضا مناسبة مهمة لتعزيز فرص القطاع الخاص المصرى للمشاركة فى مشروعات البنية التحتية فى أفريقيا، فضلا عن أهميتها لعرض فرص الاستثمار المتاحة لدينا أمام مجتمع الأعمال الدولى، لا سيما فى ظل مشاركة مجموعة من مُمثلى بنوك التنمية ومؤسسات التمويل الدولية. وأضاف المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أنه من المُقرر أن يُلقى رئيس الوزراء كلمة مصر نيابة عن الرئيس السيسى، كما سيعقِد عددا من اللقاءات الثنائية على هامش القمة التى يشارك فيها عدد من رؤساء الدول والحكومات.

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