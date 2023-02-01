رئيس الوزراء يتوجه إلى العاصمة السنغالية للمشاركة في ”قمة داكار لتمويل تنمية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 فبراير 2023 04:27 مساءً - غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عصر اليوم، إلى العاصمة السنغالية "داكار"، على رأس وفد رسمي يضم وزراء: الكهرباء، والإسكان، والنقل، وعدد من مُمثلي كبرى الشركات المصرية العاملة في مجال البنية التحتية؛ وذلك للمشاركة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الدورة الثانية لقمة "تمويل تنمية البنية التحتية في أفريقيا"، التي تستضيفُها السنغال يومي 2 و 3 فبراير.

وأكد السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أهمية المشاركة المصرية في هذه القمة التي تركز بشكل أساسي على سُبل تنمية وتطوير البنية التحتية في القارة الأفريقية، وهو ما يتوافق مع توجهات وسياسات الدولة المصرية الحريصة على تعزيز جهود التنمية في القارة السمراء.

وقال "سعد" إن هذه القمة ستكون أيضا مناسبة مهمة لتعزيز فرص القطاع الخاص المصري للمشاركة في مشروعات البنية التحتية في أفريقيا، فضلا عن أهميتها لعرض فرص الاستثمار المتاحة لدينا أمام مجتمع الأعمال الدولي، لا سيما في ظل مشاركة مجموعة من مُمثلي بنوك التنمية ومؤسسات التمويل الدولية.

وأضاف المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أنه من المُقرر أن يُلقي رئيس الوزراء كلمة مصر نيابة عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كما سيعقِد عددا من اللقاءات الثنائية على هامش القمة التي سيشارك فيها عدد من رؤساء الدول والحكومات.