إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول فى 8 كليات بجامعة القاهرة

جدة - نرمين السيد - كما أعلنت كلية العلوم النتائج منذ وقت مبكر وكانت من أوائل الكليات التى أعلنت النتيجة، وذلك بعد انتهاء عملية التصحيح الفورى والرصد التى بدأت مباشرة عقب انتهاء كل امتحان.
وفى وقت سابق تم إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول فى كليات الزراعة، والهندسة، والآثار، والتربية للطفولة المبكرة، والعلاج الطبيعى، ومعهد الليزر، كما تعلن فى الأيام القليلة القادمة نتائج باقى الكليات تباعًا.
جدير بالذكر أن كليات جامعة القاهرة اختتمت الأسبوع الماضى، امتحانات الفصل الدراسى الأول والتى أداها نحو 270 ألف طالب وطالبة بمختلف الفرق الدراسية بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسى 2022/2023.
وقد وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، منذ بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول، بانتظام أعمال الكنترولات بالكليات بالتوازى مع عقد الامتحانات، وإتمام التصحيح والرصد مباشرة عقب انتهاء كل امتحان لسرعة إعلان نتائج جميع الفرق الدراسية وإتاحتها إلكترونيًا على مواقع الكليات.
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