استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بسبب موجة الطقس السيىء فى بعض المحافظات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 فبراير 2023 03:29 مساءً - فى ضوء متابعة غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية للاجراءات التى تقوم بها المحافظات لموجة من الطقس غير المستقر ، أشار التقرير الذى تلقاه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الى سقوط أمطار خفيفة على مركزى قطور و سمنود بمحافظة الغربية، و مدن بنى عبيد و دكرنس و المنزلة بمحافظة الدقهلية، و لم تؤد إلى تكون تجمعات مياه .

كما أشار التقرير الى سقوط أمطار متوسطة على مدينة دمياط ، و حى المناخ بمحافظة بور سعيد ، و جارى رفع تجمعات الأمطار ، فيما سقطت أمطار شديدة على أحياء العامرية ثان و المنتزه أول وثان و الجمرك و شرق و وسط و برج العرب بمحافظة الإسكندرية، و مدينتى مرسى مطروح و براني بمحافظة مطروح، و جارى رفع التراكمات و تجمعات مياه الأمطار بالتنسيق بين سيارات الوحدات المحلية و شركات مياه الشرب و الصرف الصحى، كما تتعرض أغلب المدن الساحلية على رياح متفاوتة الشدة ، و الحالة العامة مستقرة بباقى المحافظات مع وجود غيوم ونشاط للرياح، و لم يتم غلق أى طرق.

و أكد وزير التنمية المحلية على إستمرار رفع حالة الاستعداد القصوى فى المحافظات التى تتعرض لسقوط الأمطار ، لمواجهة أى معوقات تحول دون إزالة تجمعات مياه الأمطار لسرعة عودة حياة المواطنين و حركة المرور بالشوارع الى طبيعتها .