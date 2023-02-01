«تنظيم المخلفات» يشارك فى ورشة عمل حول المسؤولية الممتدة للمنتج

جدة - نرمين السيد - شاركت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم ادارة المخلفات فى ورشة العمل التى نظمها مشروع صناعات التدوير المستدامة (SRI) حول المسؤولية الممتدة للمنتج، وذلك على مدار ثلاثة أيام فى مدينة زيوريخ بسويسرا.





وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن ورشة العمل تهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف أهمها تزويد المشاركين بالخبرات النظرية والعملية حول مفهوم المسؤولية الممتدة للمنتج، والتعريف والتوعية بأهمية تطبيق مفهوم المسؤولية الممتدة للمنتج على المخلفات الإلكترونية والكهربائية، وأيضا تكوين رؤية موحدة بين المشاركين حول كيفية تطبيق وتنفيذ نظام المسؤولية الممتدة للمنتج، وتشجيع المشاركين وتحفيزهم لمواجهة التحديات والسعى لتطبيق النظام بنجاح.

وتضمن برنامج ورشة العمل عدد من المحاضرات والمناقشات التفاعلية للتعرف على التقدم الفعلى فى تطبيق نظام ناجح لمفهوم المسئولية الممتدة للمنتج، والعقبات والتحديات التى تم التغلب عليها خلال مراحل التطبيق، كما تم عرض الخبرات وعدد من التجارب الناجحة فى هذا المجال مثل ما تم تطبيقة فى (الاتحاد الأوروبى / سويسرا/ الهند).

وخلال الورشة تم التفاعل بين المشاركين والخبراء، ومناقشة العديد من النقاط ومنها القوانين والتشريعات المساندة، وخطة رصد وتقييم مراحل المشروع، كما قام المشاركون بتقديم ومناقشة مقترح لتطبيق مفهوم المسئولية الممتدة للمنتج فى مصر، وعرض الجهات المساندة والمشاركة فى التنفيذ، وتوزيع الادوار والمسئوليات لكل جهه، والتشريعات ذات الصلة.

كما تضمن برنامج الورشة عدد من الزيارات الميدانية لعدد من المصانع التى تعمل فى مجال إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والتعرف على التكنولوجيا المطبقة فى هذا المجال، والتعرف على أرض الواقع على كيفية تنفيذ نظام المسؤولية الممتدة للمنتج وأهمية الاستفادة العملية من أجل تطبيق هذه التجارب الناجحة فى مصر فى ظل قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 الذي يشمل المادة 17 وتتضمن إصدار قرار لمجلس الوزراء بتحديد المنتجات ذات الأولوية التى تخضع للمسئولية الممتدة للمنتج وبيان أصنافها، والاجراءات المتبعة فى شأنها، والمقابل الذي يتحمله المنتج نظير قيام الجهة الإدارية المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن تلك المنتجات.