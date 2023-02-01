محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية.. تعرف عليها

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جدة - نرمين السيد - وجاء ترتيب الإدارات التعليمية كالتالى:
فى المركز الأول (الدقى) الثانى (الهرم) الثالث (جنوب الجيزة) الرابع (الوراق) الخامس (الشيخ زايد)، السادس (العمرانية)، السابع (الصف)، الثامن (العجوزة)، التاسع (أطفيح) ، العاشر (شمال الجيزة)، الحادى عشر (6 أكتوبر)، الثانى عشر (منشأة القناطر)، الثالث عشر (البدرشين)، الرابع عشر (العياط)، الخامس عشر (بولاق الدكرور)، السادس عشر (الحوامدية)، السابع عشر (كرداسة) ، الثامن عشر (أوسيم)، التاسع عشر (أبوالنمرس)، العشرون (الواحات البحرية).
كما اعتمد أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة القسم المهنى فقد بلغت نسبة النجاح 95.16%، كما بلغت نسبة النجاح بمدارس الصم وضعاف السمع 98.61%، وبنسبة نجاح بلغت 100 % للمكفوفين.
وتقدم أحمد راشد محافظ الجيزة، بالتهنئة للطلاب من أبناء المحافظة وأولياء الأمور، متمنينا لهم النجاح والتوفيق.
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