محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية.. تعرف عليها

جدة - نرمين السيد - وجاء ترتيب الإدارات التعليمية كالتالى:

فى المركز الأول (الدقى) الثانى (الهرم) الثالث (جنوب الجيزة) الرابع (الوراق) الخامس (الشيخ زايد)، السادس (العمرانية)، السابع (الصف)، الثامن (العجوزة)، التاسع (أطفيح) ، العاشر (شمال الجيزة)، الحادى عشر (6 أكتوبر)، الثانى عشر (منشأة القناطر)، الثالث عشر (البدرشين)، الرابع عشر (العياط)، الخامس عشر (بولاق الدكرور)، السادس عشر (الحوامدية)، السابع عشر (كرداسة) ، الثامن عشر (أوسيم)، التاسع عشر (أبوالنمرس)، العشرون (الواحات البحرية).

كما اعتمد أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة القسم المهنى فقد بلغت نسبة النجاح 95.16%، كما بلغت نسبة النجاح بمدارس الصم وضعاف السمع 98.61%، وبنسبة نجاح بلغت 100 % للمكفوفين.

وتقدم أحمد راشد محافظ الجيزة، بالتهنئة للطلاب من أبناء المحافظة وأولياء الأمور، متمنينا لهم النجاح والتوفيق.