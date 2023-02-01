توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الدواء وصيدلة جامعة المنصورة الأهلية

جدة - نرمين السيد - وقع البروتوكول من هيئة الدواء المصرية الدكتور أيمن الخطيب - نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، ومن جامعة المنصورة الأهلية الدكتور أحمد الشيخ، مدير الكلية القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، وبحضور الدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفنى وتنمية القدرات، والدكتور وليد أمير، كلية الصيدلة، جامعة المنصورة الأهلية.





وقع البروتوكول من هيئة الدواء الدكتور أيمن الخطيب - نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، ومن جامعة المنصورة الأهلية الدكتور أحمد الشيخ، مدير الكلية القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، وبحضور الدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفنى وتنمية القدرات، والدكتور وليد أمير، كلية الصيدلة، جامعة المنصورة الأهلية. وأكدت الهيئة أن الفترة المقبلة ستشهد توقيع العديد من بروتوكولات التعاون مع العديد من الجامعات، وذلك فى إطار التعاون مع الجامعات المصرية لتأهيل الطلبة والخريجين وإعداد كوادر مؤهلة للمساهمة فى دعم وتطوير الصناعات الدوائية، والمساهمة فى نشر الوعى بأحدث الممارسات الصيدلية. يأتى توقيع البروتوكول فى إطار جهود هيئة الدواء المصرية الرامية إلى تطوير الصناعات الدوائية، والعمل على الارتقاء بالمستوى المهنى والعلمى والبحثى لجميع الطلاب والعاملين فى شتى مجالات التصنيع الدوائى، وكافة الأنشطة المتعلقة بها، وإعداد كوادر مدربة على أعلى مستوى، وتأهيلهم لسوق العمل، وإمدادهم بالخبرات والمهارات اللازمة لمواكبة المستجدات العالمية فى مجال المستحضرات الدوائية.

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