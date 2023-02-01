”القوى العاملة ” : تشغيل 76 شاباً بإحدى شركات القطاع الخاص بأسيوط

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 فبراير 2023 02:25 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط بشأن تشغيل 76 شاباً بشركة "كازيون" لتجارة المواد الغذائية برواتب تتراوح بين 4000 ، و6000 جنيه وذلك من خلال مقابلات شخصية تم عقدها داخل المديرية ، تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية داخل منشآت القطاع الخاص والإستثمارى والمساهمة في خفض معدلات البطالة.

وأوضح علي سيد مصطفى مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط في تقريره للوزارة، أآنه تم تشغيل الشباب بمرتبات تبدأ من 4000 جنيه ، من خلال عقد مقابلات شخصية بالمدريرية في إطار البروتوكول الموقع بين المديرية و شركة كازيون تحت إشراف إدارة التشغيل بالداخل برئاسة سحر على في ضوء الخطوات الحثيثة التي تبذلها المديرية وجهودها الرامية نحو رفع معدلات التشغيل داخل المحافظة .

وأضاف مدير المديرية انه يجرى حالياً إستكمال المقابلات الشخصية للشباب لتشغيلهم بالشركة في الدفعات القادمة، وذلك تعزيزاً لدور الوزارة في تقديم خدمات للمواطنين من أبناء المحافظات لتوفير الحياة الكريمة في ضوء رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وتحقيق أهدافها في الجمهورية الجديدة .