”القوى العاملة ” : برنامج تدريبي لذوى همم على الحاسب الآلى بالغربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 فبراير 2023 02:25 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية، بشأن بدء البرنامج التدريبي لذوى الاعاقة من المكفوفين في علوم الحاسب الآلي ،بواقع 200 ساعة تدريبية على مدار 40 يوم ، لعدد ٧ متدربين بمركز تدريب محلة مرحوم التابع لمديرية القوي العاملة الغربية ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالإهتمام بملف ذوى الهمم وتوفير فرص تدريب وعمل لائقة ومناسبة لنوع الاعاقة ، في ضوء توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن لدمجهم داخل سوق العمل والمجتمع والمشاركة في التنمية .

وأوضح أحمد القللى مدير مديرية القوى العاملة بالغربية في تقريره، أن المديرية بدأت سلسلة من الدورات التدريبية لذوى الاعاقة بمختلف أنواعها على المهن التى يحتاجها سوق العمل بالمحافظة ودمجهم في المجتمع حسب قدراتهم وإمكانياتهم، وتنفيذ خطة شاملة للتفتيش على المنشآت التى يعمل بها 20 عامل فأكثر والتأكد من مدى إلتزامها بتعيين نسبة الـ 5 % من بين عمالها من تلك الفئة وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2018.

وأضاف مدير المديرية أن الدورة حاضر فيها المدرب أنس محمد حسين سليمان من ذوي الهمم مكفوف ، وشملت الدورة التدريبية عدة برامج ومنها ( نظام الويندوز، وبرنامج الاوفيس بأنواعه) باستخدام برنامج سمعي "jwas"، مؤكداً أنه سيتم تكثيف الدورات التدريبية لتلك الفئة وإدماجهم فى المجتمع من خلال المديرية على مناهج تدريبية مستحدثة خلال الفترة القادمة .