«الصحة» تطلق 163 قافلة طبية مجانية بالمحافظات خلال فبراير ضمن «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى النائية مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا، وأى أمراض معدية.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، ويتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وقال «عبدالغفار» إنه سيجرى إطلاق 8 قوافل طبية مجانية بمحافظة أسوان، و8 أخرين بمحافظة أسيوط، و6 بمحافظة الأسكندرية، و4 بمحافظة الاسماعيلية، و3 بمحافظة الأقصر، و8 بمحافظة البحر الأحمر، بجانب 8 قوافل أخرى بمحافظة البحيرة، مشيرا إلى أن عمل القافلة الواحدة يستمر لمدة يومين متتاليين.

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ومن ناحيته، أشار الدكتور محمد حسنين، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى، إلى أنه يتم إطلاق القوافل الطبية المجانية فى المراكز بداخل المناطق والوحدات الطبية بكل قرية أو منطقة أو مركز داخل المحافظة، مشيرا إلى إطلاق 8 قوافل طبية مجانية بمحافظة الجيزة، و6 قوافل بمحافظة الدقهلية، وقافلتين بمحافظة السويس، و6 قوافل بمحافظة الشرقية، و10 بمحافظة الغربية، و4 بمحافظة الفيوم، و7 بمحافظة القاهرة، و8 بمحافظة القليوبية، بالإضافة إلى إطلاق 6 قوافل طبية شاملة بمحافظة المنوفية، و6 آخرين بمحافظة المنيا.

وأوضح «حسنين» أنه سيجرى إطلاق 8 قوافل طبية أخرى بمحافظة الوادى الجديد، و8 قوافل بمحافظة بنى سويف، و6 قوافل بمحافظة جنوب سيناء، و7 بمحافظة دمياط، و8 قوافل طبية بمحافظة سوهاج، كما سيتم إطلاق 5 قوافل طبية بمحافظة قنا، و4 بمحافظة كفر الشيخ، وأخيرا سيتم إطلاق 9 قوافل بمحافظة مطروح.

وذكر المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان أنه سيجرى نشر مواعيد وأماكن إطلاق القوافل الطبية بشكل دورى على صفحة وزارة الصحة والسكان بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.