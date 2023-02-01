مدبولى: تنسيق مع البنك المركزى لضمان استمرار خروج السلع من الموانئ

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 فبراير 2023 01:27 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك تنسيقا كاملا مع البنك المركزي لضمان استمرار خروج كل السلع الموجودة في الموانئ.

قال مدبولي" خلال مؤتمر صحفى،: "السبت الماضى عدنا إلى ما كنا عليه قبل عام مضى.. والأمور مستقرة ووتيرة العمل أصبحت ما عليه قبل الأزمة".

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كشف عن الإعلان عن الخطة التفصيلية لطرح 20 شركة في البورصة أو لمستثمر استراتيجى، عقب اجتماع مجلس الوزراء الكامل.

وقال رئيس الوزراء: لن يقل العدد عن 20 شركة بطرح أولى لمستثمرين رئيسيين ومواطنين.. طرح الشركات لمستثمر استراتيجي هدفه زيادة راس المال وعدد العمال، وسنعلن عن أسماء الشركات والكيانات التي سيتم طرحها".