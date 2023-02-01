وزير القوى العاملة: نساند الشباب فى القطاعين الصناعى والاستثمارى

جدة - نرمين السيد - وخلال الاجتماع، مناقش الوزير التعاون بين الوزارة والمجمع، فيما يخص تأهيل وتدريب العمالة المصرية بما يحقق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى توفير فرص العمل للشباب فى القطاع الخاص بدعم ومساندة وزارة القوى العاملة.

وأكد الوزير مساندة الوزارة للجهود التى تخدم الشباب فى القطاعين الصناعى والاستثمارى ومساعدة المستثمرين فى القطاع الصناعى لتوفير وتدريب العمالة بزيادة الإنتاج وتشغيل المصانع المتوقفة.

وقال المهندس هيثم حسين، إن اللقاء تتطرق لعدة محاور أهمها فتح سبل التعاون المشترك بين الوزارة ومراكز التدريب التابعة للوزارة فى استخدامها لتدريب العمالة التابعة للمشروعات الصناعية لمجمع عمال مصر فى السوق المحلى والسوق الدولى

وأشار إلى أنه جرى الاتفاق على التعاون فيما يخص برامج تدريبية وتأهيلية جديدة تواكب سوق العمل العصرى وتعطى نتائج سريعة وكذلك أهمية الحاق العمالة المصرية بالخارج ولكن بعد الخضوع للمعايير المطلوبة وبما يضمن التزامهم نحو القوانين الخاصة بالدول وكذلك مسؤولية مجمع عمال مصر فيما يخص حقوق العاملين وواجباتهم.

يذكر أن مجمع عمال مصر يعمل فى القطاع الصناعى منذ عام 2010 ويخدم القطاع الصناعى فى توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج ومساعدة المصانع المتوقفة وكذلك توفير الأيدى العاملة من خلال قطاع التشغيل، كما أن المجمع لديه ذراع اقتصادى فى دول مجلس التعاون الخليجى بشركة سواعد الخليج لتشغيل المصانع وكذلك فتح فرص عمل للشباب فى هذه الدول.

ويعتبر المجمع منشأة خدمية وصناعية وتعليمية، تعمل فى مجال إدارة وتشغيل المنشآت الصناعية، من خلال توفير وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية للعمل بالأنشطة الإنتاجية المختلفة، وأنه جرى إنشاء المجمع فى عام 2010، وجمع بين خدمات المستثمرين والاستثمار الصناعى بوجه خاص من خلال مجمع يضم 10 قطاعات وبواقع 60 قسما للعمل على تهيئة بيئة داعمة ومحفزة للصناعة فى مصر من خلال تدريب وتأهيل ومحاكاة الكوادر البشرية لطبيعة واحتياجات بيئة العمل، ولدى المجمع خبرة تتجاوز الـ 12 عاما فى العديد من الصناعات بالمناطق والمجمعات الصناعية، ويمتلك 6 فروع بالمناطق الصناعية الكبرى بمحافظات مصر.