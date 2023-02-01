شكرى يبحث مع نائب رئيس الوزراء الروسى تعزيز التبادل التجارى

جدة - نرمين السيد - وحسبما نشر السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عبر حسابه بموقع تويتر، ناقش الجانبان المشروعات الروسية فى مصر، وتعزيز التبادل التجارى. كما ناقش شكرى مع المسؤول الروسى انعقاد اللجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجارى والاقتصادى والعلمى والفنى فى الفترة المقبلة.

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