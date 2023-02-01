مدبولى: تنسيق مستمر مع البنك المركزى لضمان خروج السلع والبضائع من الموانئ

جدة - نرمين السيد - وأضاف مدبولى فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، أن هناك تنسيق مستمر مع البنك المركزى لضمان استمرار خروج السلع والبضائع من الموانئ.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات المعنية وافقت على مد فترة تنفيذ مشروعات التطوير العقارى بنسبة 20 % من المدة الزمنية الإجمالية المقررة للمشروعات.
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