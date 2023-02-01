قرارات حكومية مهمة لخدمة قطاع التطوير العقارى

جدة - نرمين السيد - وأضاف مدبولى فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، أن مجلس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اجتمع بالأمس واتخذ قرارت مهمة لصالح قطاع التطوير العقارى وهى: - مد الفترات الزمنية لتنفيذ المشروعات بنسبة 20% من المدة الإجمالية لتنفيذها، مع ترحيل الأقساط المقررة عل المطور العقارى إلى نفس المدد. - اعتبار نسبة 85% دليل على جاهزية المشروعات العقارية بعدما كانت النسبة 90%. - تخفيض الفائدة الإضافية التى كانت تفرض من وزارة المالية وقدرها2% إلى 1% لتخفيف الأعباء على أصحاب المشروعات.

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