عاجل.. مدبولى: طرح شركات مصرية فى البورصة «خطة وطنية» لا تتعلق بصندوق النقد

جدة - نرمين السيد - وأضاف مدبولى خلال مؤتمر صحفى، أنه سيتم الإعلان عن خطة الطرح خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن 80% من أموال المستثمر الأجنبى تدخل فى عملية توسع الكيان وزيادة الأرباح، وأن الجزء الأكبر من عائد الاستثمار يتم استثماره فى مصر، ومن حق المستثمر إخراج نسبة من هذا العائد.

وعقد مجلس الوزراء، اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الذى أشار فى مستهل حديثه إلى النتائج الإيجابية التى تحققت من الزيارة الخارجية للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وشملت كلاً من الهند وأذربيجان وأرمينيا.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن هذه الزيارة الرئاسية المهمة عكست توجهاً واضحاً للدولة المصرية نحو تفعيل العلاقات المشتركة بين مصر والدول التى زارها الرئيس السيسى، والعمل على استثمار الفرص من أجل تنمية التعاون الاقتصادى مع هذه البلدان، بما يحقق المصالح المشتركة.