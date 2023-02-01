بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس يوم الخادم بالكنيسة الكاثوليكية بمصر

جدة - نرمين السيد - ترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، يوم الخادم، الذى نظمته اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحى بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، بكاتدرائية السيدة العذراء مريم، بمدينة نصر.





شارك فى اليوم الأنبا دانيال لطفى، مسؤول اللجنة، والأنبا باخوم، النائب البطريركى لشؤون الإيبارشية، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، وخدام التعليم المسيحى، من مختلف الإيبارشيات الكاثوليكية بمصر.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهى، التى ترأسها البطريرك، أعقبها كلمة من الأنبا دانيال، أوضح فيها دور اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحى، والخدمات التى تقدمها، واللجان التابعة لها.

وقدم الأنبا باخوم، محاضرة حول وثيقة قداسة البابا فرنسيس فى لقاء معلمى التعليم المسيحى بروما، سبتمبر 2022، تلاها عدد من الترانيم الروحية.

وانتهى اليوم بحوار مفتوح بين البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، والخدام الحاضرين، حيث استمع إلى احتياجات وتساؤلات مسؤولى خدمة التربية الدينية، مؤكدًا لهم أهمية نقل الإيمان المسيحى، وتعاليم الكنيسة الكاثوليكية إلى مخدوميهم، بالإضافة إلى التقاط الصور التذكارية.