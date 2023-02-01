عاجل.. مدبولى: خطة تفصيلية لشركات وكيانات سيتم طرحها فى البورصة خلال أيام

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إنه سيتم الإعلان عن الخطة التفصيلية للكيانات والشركات التى سيتم طرحها فى البورصة بعد اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع القادم.





وأضاف مدبولى، فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع مجلس الوزراء "نستهدف زيادة رأس المال للشركات التى سيتم طرحها فى البورصة او للمستثمرين الاستراتيجيين خلال الفترة المقبلة لزيادة حجم الإنتاج" وأوضح مدبولى أن هذه الإجراءات تهدف لمشاركة المواطنين والقطاع الخاص فى التنمية والتملك، وأن ذلك تم إعلانه ضمن وثيقة ملكية الدولة.

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