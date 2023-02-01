عاجل.. مدبولى: أصدرنا 9 رخص ذهبية للمستثمرين ووافقنا على 4 أخرى

وأضاف مدبولى خلال مؤتمر صحفى، أنه تم إضافة عدد كبير من الأنشطة الاستثمارية الجديدة إلى نظام الرخص الذهبية، ووافق المجلس على إصدار 4 رخص أخرى، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إصدار عدد أكبر من الرخص، مؤكدا أنه يجرى التنسيق الكامل مع البنك المركزى لضمان استمرار إخراج كل السلع من الموانئ.
وعقد مجلس الوزراء، اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الذى أشار فى مستهل حديثه إلى النتائج الإيجابية التى تحققت من الزيارة الخارجية للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وشملت كلاً من الهند وأذربيجان وأرمينيا.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن هذه الزيارة الرئاسية المهمة عكست توجهاً واضحاً للدولة المصرية نحو تفعيل العلاقات المشتركة بين مصر والدول التى زارها الرئيس السيسى، والعمل على استثمار الفرص من أجل تنمية التعاون الاقتصادى مع هذه البلدان، بما يحقق المصالح المشتركة.
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