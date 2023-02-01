الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع الموريتاني في زيارة رسمية لمصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 فبراير 2023 12:30 مساءً - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الفريق "حنن ولد سيدي" وزير الدفاع الوطني بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى مصر، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالإضافة إلى السفير سيدي محمد عبد الله سفير موريتانيا بالقاهرة.

وصرح المستشار أحمد فهمي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء يأتي في إطار تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وتفعيل التعاون المشترك بينهما في المجالات العسكرية والأمنية، لاسيما في ضوء دور موريتانيا المهم في مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل.

وخلال الاجتماع، سلم الوزير الموريتاني رسالة خطية إلى السيد الرئيس من الرئيس الموريتاني "محمد ولد الغزواني"، تضمنت تأكيد حرص موريتانيا على توطيد العلاقات التاريخية والأخوية القائمة بين البلدين وتعزيزها في مختلف المجالات، لاسيما على صعيد التعاون العسكري ومكافحة الإرهاب، في ضوء التقدير الذي توليه بلاده لدور مصر ومكانة السيد الرئيس السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية.

من جانبه؛ طلب السيد الرئيس نقل تحياته إلى شقيقه الرئيس الموريتاني "محمد ولد الغزواني"، مؤكداً اعتزاز مصر بعلاقاتها مع موريتانيا، وأهمية العمل على مواصلة تطويرها على مختلف الأصعدة، بالإضافة إلى حرص مصر على تعزيز التعاون العسكري والأمني مع الأشقاء في موريتانيا، خاصة في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات، في ضوء دور مصر الرائد في هذا الإطار.