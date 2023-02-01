الحكومة تنفى تداول منشورات تزعم تحديد الأجزاء المحذوفة من مناهج الصفين الدراسيين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 فبراير 2023 12:29 مساءً - تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشورات تزعم تحديد الأجزاء المحذوفة من مناهج الصفين الدراسيين الرابع والخامس الابتدائي للفصل الدراسي الثاني، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للمنشورات المتداولة والتي تزعم تحديد الأجزاء المحذوفة من مناهج الصفين الدراسيين الرابع والخامس الابتدائي للفصل الدراسي الثاني، وأن تلك المنشورات لا تمت للواقع بأي صلة، مُشيرةً إلى أنه تم تنظيم مناهج الفصل الدراسي الثاني للصفين الرابع والخامس الابتدائي بما يتناسب مع الخريطة الزمنية للعام الدراسي دون الإخلال بنواتج التعلم والتركيز على المفاهيم الكبرى وإفساح المجال لتنمية مهارات التفكير لدى الطلاب.

وفي سياق متصل، من المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم السبت الموافق 6 مايو 2023، على أن تكون مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية بداية من يوم السبت الموافق 27 مايو 2023، كما تقرر أن تكون مواعيد امتحانات طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بداية من يوم السبت الموافق 10 يونيو 2023، وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونًا.

وفي النهاية نناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة "moe.gov.eg"، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني" [email protected]"