وزير القوى العاملة يلتقى وفداً من ”مُجمع عمال مصر”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 فبراير 2023 12:29 مساءً - التقى حسن شحاته وزير القوى العاملة وفدا من "مُجمع عمال مصر" برئاسة المهندس هيثم حسين رئيس مجلس الإدارة..وقال بيان صحفي عن "الوزارة" اليوم الأربعاء أن الوزير شحاتة إلتقى بالوفد بديوان عام الوزارة بحضور النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب،وأنه جرى خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون بين "الوزارة" و"المجمع" فيما يخص تأهيل وتدريب العمالة المصرية بما يحقق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في توفير فرص العمل للشباب في القطاع الخاص بدعم ومساندة وزارة القوى العاملة حيث أكد الوزير على مساندة الوزارة لكافة الجهود التى تخدم الشباب في القطاع الصناعي والاستثماري ومساعدة المستثمرين في القطاع الصناعي لتوفير وتدريب العمالة وذلك بزيادة الانتاج وتشغيل المصانع المتوقفة.

وبحسب البيان قال المهندس هيثم حسين إن اللقاء تتطرق لعدة محاور أهمها فتح سبل التعاون المشترك بين الوزارة ومراكز التدريب التابعة للوزارة في استخدامها لتدريب العمالة التابعة للمشروعات الصناعية لمجمع عمال مصر في السوق المحلي والسوق الدولي،كما تم الاتفاق على التعاون فيما يخص برامج تدريبية وتأهيلية جديدة تواكب سوق العمل العصري وتعطي نتائج سريعة وكذلك أهمية الحاق العمالة المصرية بالخارج ولكن بعد الخضوع للمعايير المطلوبة وبما يضمن التزامهم نحو القوانين الخاصة بالدول وكذلك مسؤولية مجمع عمال مصر فيما يخص حقوق العاملين وواجباتهم.

يذكر أن مجمع عمال مصر يعمل في القطاع الصناعي منذ عام 2010 ويخدم القطاع الصناعي في توفير الخامات ومستلزمات الانتاج ومساعدة المصانع المتوقفة وكذلك توفير الايدي العاملة من خلال قطاع التشغيل ،كما ان "المجمع" لديه ذراع اقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي بشركة سواعد الخليج لتشغيل المصانع وكذلك فتح فرص عمل للشباب في هذه الدول،ويعتبر "المجمع" منشأة خدمية وصناعية وتعليمية ، تعمل في مجال إدارة و تشغيل المنشآت الصناعية ، من خلال توفير وتدريب و تأهيل الكوادر البشرية للعمل بالأنشطة الإنتاجية المختلفة ، وانه تم انشاء المجمع في عام 2010 ، وجمع بين خدمات المستثمرين و الاستثمار الصناعي بوجه خاص من خلال مجمع يضم 10 قطاعات وبواقع 60 قسم للعمل علي تهيئة بيئة داعمة و محفزة للصناعة في مصر من خلال تدريب و تأهيل و محاكاة الكوادر البشرية لطبيعة و احتياجات بيئة العمل ، ولدي المجمع خبرة تتجاوز الـ 12 عاما في العديد من الصناعات بالمناطق والمجمعات الصناعية ،ويمتلك 6 فروع بالمناطق الصناعية الكبري بمحافظات مصر..