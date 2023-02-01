محافظ السويس يفتتح معرض أهلا رمضان بميدان الأربعين (صور)

جدة - نرمين السيد - وقال صقر خلال الافتتاح: "إن المحافظة قررت افتتاح المعرض بميدان الأربعين ليكون وسط الكتلة السكنية، وسيتبعه افتتاح عدد من المعارض فى أحياء المحافظة الخمسة، فضلا عن المعرض السنوى الذى يقام بمنطقة أرض المعارض.



وأشاد محافظ السويس خلال تفقده المعرض بجودة المنتجات المعروضة وأسعار بعض السلع الغذائية وخصوصا الزيوت، كما اتفق المحافظ مع أحد تجار اللحوم بالمعرض لتخفيض سعر اللحمة من 160 إلى 128 جنيها الأمر الذى أسعد المواطنين المتواجدين بالمعرض.



وأشار إلى تواجد لجان مراقبة يومية لمتابعة الأسعار وعدم التأكد من التلاعب بها، لافتا إلى أن الأسعار التى يسمح بتغيرها ستكون وفقا للأسعار المتداولة على مستوى الجمهورية.