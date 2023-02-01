وذكرت الوزارة - فى بيان لها - أن فرص العمل متوفرة فى 13 محافظة، هى (القاهرة، الجيزة، بورسعيد، أسيوط، الإسكندرية، الغربية، المنوفية، القليوبية، الشرقية، الإسماعيلية، سوهاج، الدقهلية، والوادى الجديد)، فى التخصصات الاتية: مهندسين تخطيط ونسيج وكهرباء، محاسبين، مندوبين مبيعات، شؤون عاملين، مشرفين جودة، فنى سلامة وصحة مهنية، وعمال إنتاج، صيدلى، كيميائى، أفراد أمن بمواقع مميزة، كول سنتر، منسقين ميدانيين، مدرسين، ممرضين، كافة التخصصات الفندقية، مهن التفصيل والخياطة، فنيين، سائقين، عمال نظافة، وتخصصات أخرى.
وشملت النشرة مجموعة من الوظائف لذوى الهمم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، على مهن أخصائى تمويل، مشرفين، موظفين استقبال، إداريين، سائقين، عمال، ودليفرى، برواتب مجزية وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوى الإعاقة خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالى عمالها من ذوى القدرات الخاصة وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2018.
للاطلاع على الوظائف من هنا
وكان وزير القوى العاملة حسن شحاتة قد وجه جميع المديريات بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحرى المصداقية فى نشر فرص العمل، وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبى العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة الفرص التى تقدمها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوى العاملة تعلن عن وظائف فى 85 شركة خاصة برواتب مجزية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.