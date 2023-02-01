معلومات الوزراء: زراعة «الجوجوبا والجاتروفا» يُحدث طفرة كبيرة فى الاقتصاد

جدة - نرمين السيد - وتناول التقرير الذى أصدره مركز المعلومات تحت عنوان "أشجار الجوجوبا..الذهب الأخضر فى مصر" تعريف أشجار الجوجوبا وخصائصها، وأماكن زراعتها فى مصر، مع التطرق إلى الحقائق والأرقام وثيقة الصلة بزراعتها على مستوى العالم، ومشروعات زراعتها فى مصر، والمزايا المتحققة جراء التوسع فى زراعتها، واستخداماتها، والمكاسب الاقتصادية الناتجة عنها.

وأوضح أن أشجار "الجوجوبا "و"الجاتروفا" يطلق عليها اسم "الذهب الأخضر"، لما لها من فوائد اقتصادية وبيئية متعددة لكونها مقاومة للجفاف، فضلا عن كونها أشجارا معمرة ذات ملوحة عالية، مشيرا إلى أنها تعد مصدرا مهما للوقود الحيوى الصديق للبيئة حيث يتم استخراج زيوت المحركات الثقيلة من هذه الأشجار، كما تستخدم زيوتها فى صناعة الإطارات المطاطية.

وفى سياق متصل، أشار المقال المنشور على موقع (Trend Detail) إلى أن العالم يتجه فى الوقت الحالى نحو استخدام زيوت المحركات النباتية التى تتحلل ولا تضر بالبيئة، بدلا من الزيوت الناتجة عن الوقود الأحفورى، مشيرا إلى أن زيت "الجوجوبا" من أهم بدائل زيوت المحركات الاصطناعية التى تستخدم فى محركات السيارات الجديدة، لا سيما وأنه أقل تكلفة وأكثر كفاءة من الزيوت الاصطناعية، منوها إلى أن زيت "الجوجوبا" يستخدم حاليا فى معظم الدول الغربية كزيت لمحركات الطائرات الحربية والطائرات الأسرع من الصوت، بالإضافة إلى سفن الفضاء والصواريخ.

وأوضح أن شجرة الجوجوبا تتسم بعدد من المميزات، أبرزها أنها تحتاج إلى 1000 م3 فقط من المياه سنويا، كما أنها نبتة مقاومة للآفات والأمراض، وتعد نباتا مثاليا للزراعة فى الصحراء، مؤكدا ضرورة بدء مختلف دول العالم فى تدشين مشروعات لزراعة أشجار "الجوجوبا" و"الجاتروفا"، لاسيما وأن مشتقات هذه الأشجار قد تسهم بشكل مباشر فى الحد من الانبعاثات الكربونية، فضلا عن كونها تدخل فى العديد من الصناعات والمنتجات.

وأشار تقرير مركز المعلومات إلى أن الجوجوبا هو نبات برى دائم الخضرة، قد تصل دورة حياته إلى نحو 100 عام، وربما تتجاوز الـ 200 عام، وأوراقه كثيفة تأخذ شكلا بيضاويا، وتشبه إلى حد كبير أوراق الزيتون، غير أنها جلدية الملمس، ومغطاة بطبقة سميكة من الشمع، يزرع بشكل رئيسى فى المناطق الصحراوية من العالم، لذا يعرف أيضا باسم "ذهب الصحراء"، وإلى جانب قيمته الاقتصادية فإنه يعد من أكثر النباتات قدرة على التكيف مع البيئة الصحراوية، ويرجع ذلك إلى قلة احتياجه إلى المياه، لاسيما وأن أوراقه لديها طبقة شمعية سميكة، وقوف أوراقه بشكل عمودى مما يقلل من تعرضها لآشعة الشمس الحارقة.

وأوضح مركز المعلومات أن نبات الجوجوبا يعد من المحاصيل الزيتية، إذ تضم بذوره زيتا نقيا فريدا من نوعه بنسبة تزيد على 40% من وزن النبات، يصنف كيميائيا على أنه "شمع سائل"، وتلعب شجرة الجوجوبا دورا حيويا فى مكافحة آثار التصحر، وتحسين جودة التربة.

وأشار تقرير المركز إلى أن صناعة زيت الجوجوبا عالميا بدأت عام 1971 فى المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، كما بدأ استخدامه كسلعة تجارية عام 1982، وفى عام 2019 بلغت قيمته فى السوق العالمية 133.2 مليون دولار أمريكى، فيما بلغت 245.19 مليون دولار عام 2021، ومن المتوقع أن تبلغ قيمة السوق نحو 351.75 مليون دولار أمريكى بحلول عام 2027 بمعل نمو سنوى مقداره 6.2%.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوى المركب لسوق زيت الجوجوبا على مستوى العالم 7%، حيث بلغ الإنتاج الفعلى للسوق خلال عام 2021 نحو 17020 طن، ومن المتوقع خلال عام 2027 أن يبلغ 25493 طنا، وتمثل مستحضرات التجميل أكبر قطاع/ صناعة فى السوق العالمية لزيت الجوجوبا، حيث تمثل نحو 70% من إجمالى الإيرادات.

ولفت التقرير الانتباه إلى أن محصول الجوجوبا يعد أحد أبرز النباتات توافقا مع الموارد المائية والأرضية والظروف البيئية فى مصر، حيث إنه خيار استراتيجى مثالى لاستقبال الصحراء المصرية، وعن أهم مشروعات زراعة الجوجوبا فى مصر، مشروع زراعة الجوجوبا بالوادى الجديد، حيث نجح مركز باريس بالوادى الجديد فى يناير 2022 فى زراعة 15 ألف فدان (بتكلفة 750 مليون جنيه) لإنتاج أغلى الزيوت بالعالم "زيوت الطائرات" ويضم أكبر مشتل "جوجوبا" بالشرق الأوسط، بالإضافة إلى مشروع زراعة الجوجوبا بمحافظة البحر الأحمر (مستهدف زراعة 3000 فدان)، حيث تم افتتاح المرحلة الأولى من المشروع بمساحة ألف فدان باستخدام مياه الصرف الصحى المعالج ثلاثيا بمحافظة البحر الأحمر، وفقا لبروتوكول التعاون بين المحافظة وهيئة تنمية الصعيد، الذى تم توقيعه فى أكتوبر 2021، والذى يستهدف تعزيز الاستثمار فى زراعة النباتات الزيتية وأبرزها الجوجوبا والجاتروفا وغيرهما، بتكلفة بلغت 138.5 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه يجرى العمل من أجل الانتهاء من أعمال المرحلة الثانية من المشروع، والتى تستهدف زراعة مساحة 2000 فدان، حيث تم الانتهاء من 90% من الطرق الداخلية بالمزرعة فى ديسمبر 2022، ومشروع زراعة الجوجوبا فى وادى النطرون، حيث بدأ موسم حصاده بالأراضى التابعة للشركة المصرية الخليجية لاستصلاح الأراضى الصحراوية بمنطقة ووادى النطرون فى أغسطس 2022، للعام الثالث على التوالى، حيث تجاوز إنتاج الفدان الواحد 200كجم، بما يفوق التقديرات التى وضعها فريق الهيئة الاستشارية للشركة مسبقا، ومشروع زراعة الجوجوبا بغابة "سرابيوم" بالإسماعيلية، حيث تمتد غابة سرابيوم على مساحة 500 فدان، ويزرع بها عدة أنواع من الأشجار، وأبرزها: الجوجوبا، والسرور، والصنوبريات، والكايا، والكازورينا، والكافور، والتوت، وكنكاريس، والسيسال، والبامبو، وتستحوذ زراعة شجر الجوجوبا على 6% من إجمالى مساحة الغابة.

وأبرز التقرير مميزات زراعة نبات الجوجوبا وتمثلت أبرزها فى استهلاك كميات قليلة من المياه حيث يروى نبات الجوجوبا بالتقطير ويحتاج إلى الرى نحو (12-15) مرة فقط فى العام، وتحمل درجات عالية من الملوحة حيث تبلغ 3000 جزء فى المليون ويمكن أن تصل إلى 10 آلاف جزء فى المليون بحد أقصى دون أن يؤثر سلبا على إنتاجيتها، تدنى احتياجها من الأسمدة العضوية حيث تحتاج إلى القليل من الأسمدة العضوية فى السنوات الأربع الأولى من زراعتها ويمكن بعد ذلك إضافة كميات قليلة جدا من الأسمدة الكيماوية إلى مياه الرى، وعدم حاجتها إلى الرش الوقائى أو العلاجى وذلك بالنظر إلى محدودية إصابتها بالحشرات والمراض النباتية.

ويمكن جمع بذور أشجار الجوجوبا فور نضجها كما يمكن تركها دون جمع لعدة أشهر لحين توافر الأيدى العاملة دون أن يؤثر ذلك على المحصول، كما يمكن تخزين المحصول لفترات زمنية طويلة دون أن تتأثر خواصه حيث يقاوم الزيت الذى تحتويه البذور الأكسدة حتى فى ظل الظروف المناخية القاسية، وارتفاع مردوده الاقتصادى حيث يبلغ متوسط إيراد الفدان (عمر 7 سنوات) نحو 6 آلاف جنيه على الأقل ويزداد هذا الإيراد بصورة سنوية، ويمكن رى نبات الجوجوبا بمياه الصرف الصحى المعالجة بما يحقق الاستفادة المرجوة من إعادة تدوير المياه.

وتشكل مخلفات الجوجوبا علفا غنيا حيث تحتوى على 30% من البروتين وذلك بعد تخليصها من مادة "السيموندسين" التى تعمل على تقليل الشهية، كما تتلاءم زراعة أشجار الجوجوبا مع المناخ الصحراوى لاسيما الصحراء المصرية إذ تتحمل درجات الحرارة المرتفعة فى الصيف والباردة التى لا تقل عن 4 درجات مئوية فى الشتاء.

يذكر أن مصر من أنسب الدول لزراعة أشجار الجوجوبا من حيث توافر الظروف المناخية والأراضى الملائمة لزراعتها إلى جانب انخفاض تكلفة إنتاج زيت الجوجوبا بنحو 50% مقارنة بباقى دول العالم.

وتطرق التقرير إلى تعدد استخدامات أشجار الجوجوبا، بالإضافة إلى ارتفاع القيمة الاقتصادية لها بالنظر إلى ما تتمتع به من خصائص مميزة، لاسيما فى ظل ارتفاع مردودها الاقتصادى، حيث يدخل زيت الجوجوبا فى العديد من الصناعات والمستحضرات الطبية ومنها يستخدم فى صناعة الأعلاف، والسماد العضوى، والورنيش، والصابون، والشموع، والأحبار، والبلاستيك، وزيوت التشحيم، والمبيدات الحيوية، كما أنه بديل نظيف وفعال لوقود الديزل حيث يستخدم فى تشغيل محركات المركبات والطائرات لأنه يعد بديلا صديقا للبيئة وذلك لانخفاض العوادم الناتجة عنه.

كما يستخدم زيت الجوجوبا فى صناعة الأدوية والعقاقير الخافضة للحرارة والمسكنات وعلاج الالتهابات والجروح، وصناعة مستحضرات التجميل، يستخدم لتشجير المناطق الجافة، بالإضافة إلى وجود مجالات مستقبلية واعدة لاستخدام نبات الجوجوبا تتمثل فى وقاية النباتات ومكافحة الحشرات من قبيل الذباب الأبيض، علاوة على استخدامه فى مكافحة بعض أنواع الأمراض البكتيرية على نباتات العنب وبعض نباتات الزينة، الأمر الذى من شأنه الحد من الاعتماد على المبيدات الكيميائية الضارة للإنسان والبيئة بوجه عام، كما تتيح زراعة الجوجوبا فى المناطق الصحراوية فرص عمل جديدة للشباب، بأعباء محدودة نسبيا من الموارد المائية والمالية.