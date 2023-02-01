الحكومة تنفى تحديد المحذوف من مناهج الترم الثانى لطلاب رابعة وخامسة ابتدائى

جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعى، من منشورات تزعم تحديد الأجزاء المحذوفة من مناهج الصفين الدراسيين الرابع والخامس الابتدائى للفصل الدراسى الثانى.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، التى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة للمنشورات المتداولة وتزعم تحديد الأجزاء المحذوفة من مناهج الصفين الدراسيين الرابع والخامس الابتدائى للفصل الدراسى الثانى، وأن تلك المنشورات لا تمت للواقع بأى صلة.

وأشارت إلى أنه جرى تنظيم مناهج الفصل الدراسى الثانى للصفين الرابع والخامس الابتدائى بما يتناسب مع الخريطة الزمنية للعام الدراسى دون الإخلال بنواتج التعلم والتركيز على المفاهيم الكبرى وإفساح المجال لتنمية مهارات التفكير لدى الطلاب.

وفى سياق متصل، من المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم السبت الموافق 6 مايو 2023، على أن تكون مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية بداية من يوم السبت الموافق 27 مايو 2023، كما تقرر أن تكون مواعيد امتحانات طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بداية من يوم السبت الموافق 10 يونيو 2023، وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثانى ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا.

وفى النهاية ناشد المركز، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفى حالة وجود أى شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكترونى للوزارة "moe.gov.eg"، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى"[email protected]".