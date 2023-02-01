مدبولى: الإفراج عن البضائع يسهم فى تحقيق توازن الأسعار بالأسواق

جدة - نرمين السيد - عقد مجلس الوزراء، اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الذى أشار فى مستهل حديثه إلى النتائج الإيجابية التى تحققت من الزيارة الخارجية للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وشملت كلاً من الهند وأذربيجان وأرمينيا.





وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن هذه الزيارة الرئاسية المهمة عكست توجهاً واضحاً للدولة المصرية نحو تفعيل العلاقات المشتركة بين مصر والدول التى زارها الرئيس السيسى، والعمل على استثمار الفرص من أجل تنمية التعاون الاقتصادى مع هذه البلدان، بما يحقق المصالح المشتركة.

كما لفت رئيس الوزراء إلى نتائج الزيارة الأخيرة التى قام بها أنتونى بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وما شهده اللقاء الذى جمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسى، من التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا العربية والإقليمية والعالمية، بما يؤكد أن مصر حجر الزاوية وركيزة استقرار فى مساعى تهدئة المنطقة وإقرار السلام.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولى إلى الملف الاقتصادى، حيث أشاد بمجريات النسخة السابعة من مؤتمر "سى آى كابيتال للاستثمار فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، وما أسفر عنه المؤتمر من رسائل مهمة لاقت اهتمام الحضور من ممثلى القطاع الخاص والمستثمرين ومؤسسات وبنوك الاستثمار العالمية، وعدد كبير من المستثمرين المحليين.

وجدد مدبولى التأكيد على ما تضمنته كلمته أمام المؤتمر من أهمية اتفاقيات الشراكة والتكاتف فى هذا التوقيت من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وكذا العمل على تحقيق خطوات سريعة فى ملفى "تمكين القطاع الخاص" و"جذب الاستثمار الأجنبى"، فضلاً عن دعم القطاعات الإنتاجية بمبادرات فاعلة لاسيما فى قطاعى الصناعة والزراعة.

واتصالاً بملف الاقتصاد، أكد رئيس الوزراء أن الإجراءات التى قامت بها الدولة مؤخراً أدت إلى النجاح فى الإفراج عن كافة البضائع ومستلزمات الإنتاج فى الموانئ، وبالتالى العودة إلى المعدلات المستقرة قبل الأزمة الأخيرة، لافتاً إلى أن هذه الخطوة ستسهم بأثر ايجابى فى تحقيق توازن الأسعار فى الأسواق، موجهاً الوزراء المعنيين بمتابعة إجراءات ضبط الأسواق والتنسيق المستمر مع الغرف التجارية ومع الأجهزة الرقابية فى هذا الإطار، بما يسهم فى توفير السلع بالأسواق بأسعار مناسبة.