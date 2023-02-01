وزير الصحة يبحث مع وفد الاتحاد الإفريقى التعاون المستقبلى

جدة - نرمين السيد - وفى مستهل اللقاء، رحب الوزير بالوفد الإفريقى خلال زيارته مصر، لتفقد مقرى الشركة القابضة للأمصال واللقاحات "فاكسيرا" بمنطقة العجوزة ومدينة السادس من أكتوبر، حيث استمرت الزيارة على مدار يومين للتعرف على قدرات الشركة المادية والبشرية لإنتاج اللقاحات والأمصال.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير ناقش مع الوفد أوجه التعاون المستقبلية بين مصر والاتحاد الإفريقى فى إنتاج مختلف أنواع اللقاحات والأمصال من خلال مصانع شركة "فاكسيرا"، بهدف تحقيق الاكتفاء المحلى داخل الدول الإفريقية.

وأوضح عبدالغفار أن الوزير اطلع على خطة الاتحاد الإفريقى والجهود المبذولة لتحسين معدلات التطعيمات فى القارة الإفريقية، وزيادة تصنيع اللقاحات فى القارة الإفريقية لتلبية 60٪ من الطلب بحلول عام 2040.

وأضاف عبدالغفار أن الوزير ثمن جهود الاتحاد الإفريقى فى تعزيز نظم الصحة العامة بهدف حماية الصحة والأمن الاقتصادى للقارة الإفريقية، مؤكدًا أهمية تقديم الدعم للتصنيع المحلى داخل مصر للقاحات والأمصال المضادة لمختلف أنواع الأمراض والتى يمكنها أن تصبح مركزًا رئيسيًا لتوفير احتياجات القارة الإفريقية.

حضر الاجتماع، الدكتورة هبة والى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، والدكتور محمد حسانى مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة.