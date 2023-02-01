الرئيس السيسى يستقبل وزير دفاع موريتانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 فبراير 2023 11:23 صباحاً - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الفريق "حنن ولد سيدي" وزير الدفاع الوطني بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى مصر، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالإضافة إلى السفير سيدي محمد عبد الله سفير موريتانيا بالقاهرة.

وصرح المستشار أحمد فهمي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء يأتى فى إطار تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وتفعيل التعاون المشترك بينهما فى المجالات العسكرية والأمنية، لاسيما فى ضوء دور موريتانيا المهم في مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل.