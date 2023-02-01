عاجل.. وزير دفاع موريتانيا يسلم السيسى رسالة خطية من الرئيس الموريتانى

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، الفريق "حنن ولد سيدى" وزير الدفاع الوطنى بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، الذى يجرى بزيارة رسمية إلى مصر، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بالإضافة إلى السفير سيدى محمد عبد الله سفير موريتانيا بالقاهرة.





وصرح المستشار أحمد فهمى المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء يأتى فى إطار تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وتفعيل التعاون المشترك بينهما فى المجالات العسكرية والأمنية، لاسيما فى ضوء دور موريتانيا المهم فى مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل. وخلال الاجتماع، سلم الوزير الموريتانى رسالة خطية إلى الرئيس السيسى من الرئيس الموريتانى "محمد ولد الغزوانى"، تضمنت تأكيد حرص موريتانيا على توطيد العلاقات التاريخية والأخوية القائمة بين البلدين وتعزيزها فى مختلف المجالات، لاسيما على صعيد التعاون العسكرى ومكافحة الإرهاب، فى ضوء التقدير الذى توليه بلاده لدور مصر ومكانة الرئيس السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية. من جانبه؛ طلب الرئيس نقل تحياته إلى شقيقه الرئيس الموريتانى "محمد ولد الغزوانى"، مؤكدا اعتزاز مصر بعلاقاتها مع موريتانيا، وأهمية العمل على مواصلة تطويرها على مختلف الأصعدة، بالإضافة إلى حرص مصر على تعزيز التعاون العسكرى والأمنى مع الأشقاء فى موريتانيا، خاصة فى مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات، فى ضوء دور مصر الرائد فى هذا الإطار.

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