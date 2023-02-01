ضمن حياة كريمة.. الكشف على أكثر من 2000 مواطن بقافلة منيا القمح

جدة - نرمين السيد - نفذت إدارة القوافل بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، القافلة الطبية العلاجية المجانية بقرية الميمونة التابعة لمركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، وذلك على مدار يومى 30_ 31 يناير 2023.





يأتى ذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية.

وأوضح الدكتور هشام مسعود أن القافلة قدمت خدماتها من خلال 15 عيادة طبية، شملت على العديد من التخصصات، ونجحت خلال يومين بتوقيع الكشف الطبى المجانى على 2077 مواطن من أهالى القرية، بواقع 283حالة فى تخصص الباطنة، 45 حالة جراحة عامة، 323 العظام، 385 الأطفال، 82 النساء والتوليد، 250 الجلدية والتناسلية و32 تنظيم الأسرة، 180 أنف وأذن، 184 الرمد، 99 القلب والأوعية الدموية، و73 المسالك البولية.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم صرف العلاج اللازم للمرضى مجانا، وتحويل 13 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية بالمستشفيات التابعة للمديرية، بالإضافة لإجراء الفحوصات المعملية، والكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط للمواطنين، وتنفيذ جلسات تثقيفية لأهالى القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها، وأهمية التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، والخدمات المقدمة بالمبادرات الرئاسية، ووسائل تنظيم الأسرة، وغيرها.

وقدم الدكتور هشام مسعود الشكر لمنسق القوافل الطبية بالمديرية، وجميع القائمين على هذا العمل لصالح المواطنين والمرضى بمحافظة الشرقية.