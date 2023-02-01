«مشروعك»: 2.3 مليون فرصة عمل بعد تنفيذ 203 آلاف مشروع

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، للنهوض بالصناعة الوطنية من خلال توفير برامج تمويلية ميسرة لكافة المشروعات الإنتاجية والتى تساهم فى سد احتياجات السوق المحلى وتوفير فرص عمل من خلال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها المحرك الأساسى لتحقيق التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030، والتى تستهدف فئات المجتمع خاصة الشباب والمرأة وإعطائهم الفرصة فى اختيار ما ينجحون فيه والمناسب لإمكانياتهم وقدراتهم خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.

ساهم مشروعك خلال شهر يناير 2023 فى تنفيذ 2090 مشروعا بقروض 345 مليون جنيه، وساهمت هذه المشروعات فى توفير أكثر من 142 ألف فرصة عمل فى جميع المحافظات، مشيرا إلى أن إجمالى المشروعات التى نفذها "مشروعك" حتى الآن بلغ أكثر من 203 آلاف مشروع، بقروض تقترب من 26 مليار جنيه، ووفرت هذه المشروعات حوالى 2.3 مليون فرصة عمل.

وقال إن "مشروعك" يدعم التنمية الشاملة فى جميع المحافظات، بدءاً من القرى والنجوع وحتى المراكز والمدن والأحياء، من خلال تنفيذ مشروعات متوسطة وصغيرة تعمل على تحويل القرية المصرية من قرية مستهلكة الى منتجة، والارتقاء بجودة الحياة للقاطنين بها، ووضع الشباب على الطريق الصحيح لتكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب.

ووجه هشام آمنة وزير التنمية المحلية، المشرف العام على المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك)، ووحدة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة ياسر عبد الوهاب، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بتكثيف الندوات التوعوية التى تستهدف الشباب وطلبة الجامعات من الجنسين فى الوحدات المحلية بالمحافظات التى تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتتناول الندوات المزايا التى يقدمها (مشروعك) كبديل إيجابى عن الهجرة غير الشرعية من خلال توفير فرص عمل، و تنفيذ مشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع الشباب على التقدم للمشروع وتسهيل إجراءات منح القروض، خاصة للمشروعات التى تعمل على استغلال الموارد والمقومات البيئية فى كل محافظة وزيادة القيمة المضافة لهذه الموارد وفتح آفاق جديدة ومزيد من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة.

وأشار هشام آمنة، الى أن محافظة المنيا احتلت الصدارة فى عدد المشروعات التى مولها مشروعك حتى الآن، حيث نفذت 22,9 ألف مشروع بقروض تجاوزت 2,8 مليار جنيه وفرت 239 ألف فرصة عمل، يليها محافظة سوهاج بأكثر من 21,5 ألف مشروع بقروض 2,8 مليار جنيه بإجمالى فرص عمل 252,5 ألف فرصة عمل، ثم البحيرة بـ 18,7 ألف مشروع بقروض 1,8 مليار جنيه وفرت 151,3 ألف فرصة عمل، ثم الدقهلية بـ 16,5 ألف مشروع بقروض 2 مليار جنيه وفرت 166,4 ألف فرصة عمل.

وأشار الى أن محافظة الشرقية تمكنت من تنفيذ 16 ألف مشروعا بقروض 2,6 مليار جنيه أتاحت 197 ألف فرصة عمل، موضحا أن اختيار المشروعات يتم بناء على اعتبارين أساسيين هما المساهمة فى تنمية الدولة وعمل قيمة مضافة للمنتفع من تمويل المشروع.

وشدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة الاستمرار فى تدريب ورفع مهارات العاملين بوحدات "مشروعك" على أساسيات التمويل المصرفى للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمميزات النسبية للتمويل فى كل بنك من البنوك الـ 6 التى يتعامل معها "مشروعك" وأيضاً المفاهيم الأساسية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أنه يُوجد 260 مقرا لمشروعك تغطى جميع المراكز الإدارية على مستوى 27 محافظة، لتقديم تسهيلات للمتقدمين أهمها إصدار التراخيص المؤقتة والموافقات، مطالبا الشباب بالتوجه لأقرب وحدة محلية تابعة له لتقديم طلب للحصول على القرض المطلوب، مرفقا به دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع، وعدد العمالة والتكلفة المبدئية، ويتم تحديد حجم القرض بعد مراجعة الأوراق وجدوى المشروع، ثم يتم إخطار المتقدم بالموافقة أو الرفض، ويتسلم المتقدم القرض خلال أسبوعين من تقديم الأوراق.

وأضاف آمنة، أن الوزارة تحرص على تقديم أوجه الدعم للانشطة التى تستهدف توفير فرص عمل للشباب، لافتا إلى قيام (مشروعك) بتقديم التدريب والتأهيل اللازم لأصحاب المشروعات الصغيرة بالتنسيق مع جهاز تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مع تشجيع تنفيذ مشروعات الحرف التراثية واليدوية والحرفية، والتسويق لها بشكل جيد من خلال تسهيل المشاركة فى المعارض المحلية والإقليمية والدولية، ومن خلال المنصة الإلكترونية "أيادى مصر" التى أطلقتها الوزارة بالتنسيق مع برنامج الغذاء العالمى للاستفادة من الاتجاه إلى التحول الرقمى فى توسيع نطاق تسويق المنتجات المشار إليها على مدار العام، كما يتم التنسيق مع برنامج تنمية صعيد مصر للمساهمة فى تنفيذ أهداف المشروع فى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة بتوفير فرص عمل حقيقية لابنائهما وتقليل هجرة العمالة منهما إلى العاصمة.

وأشار إلى أنه يتم أيضاً التنسيق مع "مشروعك جنب قريتك" التى تعمل عليه الوزارة من أجل تنفيذ مشروعات متوسطة وصغيرة للمواطنين بجانب محل إقامتهم والوصول اليهم فى كل القرى والمراكز والمدن بجميع المحافظات.