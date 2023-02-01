استمرار هطول الأمطار الغزيرة على الإسكندرية لليوم الثالث

جدة - نرمين السيد - تشهد محافظة الإسكندرية، لليوم الثالث على التوالى، هطول أمطار غزيرة، مع انخفاض درجة الحرارة وارتفاع أمواج البحر، وتراكمت المياه بالشوارع والميادين وأثرت على حركة المشاة وسير السيارات.





واتخذت محافظة الإسكندرية، وأجهزتها التنفيذية وشركة الصرف الصحى جميع الاستعدادات والدفع بسيارات كسح المياه بمختلف دوائر المحافظة، لتصريف مياه الأمطار وتطهير "الشنايش" وتسهيل حركة المارة. وعززت مديرية أمن الإسكندرية، من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات. ووجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، اللواء نهاد شاهين، إداراتى الحركة والخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد، وتلقى أى إشارات استغاثة من السفن والبواخر مع سرعة الانتقال، حفاظا على الممتلكات والأرواح وسلامة الملاحة البحرية. يذكر أن الإسكندرية تتعرض حاليا إلى "نوة الكرم" شديدة الأمطار وتستمر لمدة 7 أيام تصاحبها رياح غربية.

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