الصحة: تنظيم قافلة طبية للأسنان بحى الأسمرات بمشاركة خبير مصرى بالخارج

جدة - نرمين السيد - وشارك فى تقديم الخدمات الطبية بالقافلة الدكتور مدحت منجى الخبير فى طب الأسنان بمصر والولايات المتحدة الأمريكية على مدار أكثر من 30 عاما.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن مشاركة الخبير الأمريكى تأتى فى إطار التعاون بين وزارتى الصحة والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ضمن مبادرة مشاركة الأطباء المصريين بالخارج لدعم تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، ضمن مبادرة "حياة كريمة".



وأضاف "عبدالغفار" أن الخبير الأمريكى وقع الكشف الطبى على أهالى وسكان حى الأسمرات من كبار السن والشباب والأطفال، مؤكدا أهمية ذلك التعاون فى تبادل الخبرات العلمية والطبية بين الأطباء المصريين بالخارج ونظرائهم بالداخل، بما يساهم فى الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للأهالى فى المناطق الأكثر احتياجا، وتطبيق أحدث بروتوكولات العلاج.

وخلال الزيارة أعربت السفيرة سها جندى، وزيرة الهجرة عن سعادتها بتواجدها بالقافلة، مؤكدة اعتزازها بالتعاون والتنسيق المستمر مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، فى عدد من المجالات ذات الشأن المشترك، مشيرة إلى أن التعاون فيما يخص القوافل الطبية جاءت استجابة لطلب الأطباء بالخارج فى إطار جهودهم ومساهماتهم التطوعية التى يقدمونها للوطن.



كما أكدت الوزيرة أن قطاع الخدمات الطبية يمثل ركنا رئيسا فى منظومة بناء الإنسان المصرى وفق ما تتطلع إليه القيادة السياسية، مؤكدة أن الدكتور مدحت منجى، من الأطباء النابغين بالخارج وجاء لتوفير العلاج لأهل بلده، منوهة بأن مشاركته جاءت انطلاقا من فكرة المسئولية المجتمعية للمصريين بالخارج من أطباء وعلماء فى المجال الطبى ورغبتهم فى أن يدعموا غير القادرين من أبناء وطنهم، ويوفروا لهم الخدمة الطبية والرعاية الصحية دون أى مقابل مادى وكذلك توفير الأجهزة الطبية وتنظيم القوافل العلاجية.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذه القوافل الطبية لها أهمية بالغة وفقا لما توليه الدولة المصرية لقطاع الصحة، حيث وضعت الدولة صحة المصريين كأولوية قصوى لها، وتم تخصيص لها جزء كبير من الموازنة للدولة وتوجيهها للمشروعات الصحية والعديد من المبادرات التى يتم إطلاقها والتى تستهدف مختلف الأمراض، حرصا على ان يكون الأنسان المصرى بصحة جيدة، موضحة أن هذه القافلة ليست القافلة الأولى التى يشارك بها المصريين بالخارج لتوفير العلاج للفئات الأكثر احتياجا أو إجراء العمليات الجراحية بالمجان رغبة منهم فى المشاركة فى توفير حياة كريمة للمصريين.

ومن جانبه، أكد الدكتور مدحت منجى، الخبير فى طب الأسنان فى مصر والولايات المتحدة الأمريكية، دعمه لفكرة مشاركة الأطباء المصريين فى الخارج لخدمة المصريين من غير القادرين لتوفير حياة كريمة لهم، لافتا إلى أنه شارك من قبل فى القوافل الطبية.



واقترح الدكتور منجى تعزيز هذه القوافل الطبية وتكرارها، والسعى لدعمها بالمستلزمات الطبية خلال الفترة المقبلة، داعيا الخبراء المصريين بالخارج فى المجال الطبى للمشاركة فى مثل هذه القوافل الطبية لدعم الأسر المصرية خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا ردا للجميل لوطنهم.

وعلى هامش الزيارة، طالبت السيدة الوزيرة الدكتور منجى بالمشاركة أيضا فى تدريب أطباء الأسنان المصريين حديثى التخرج وطلبة طب الأسنان، دعما لتطوير الخدمة الصحية المقدمة للمواطن المصرى، استفادة من خبراته الكبيرة التى اكتسبها خلال فترة عمله بالخارج، وبدوره أبدى الدكتور منجى استعداده التام للتعاون فى هذا الشأن مشيرا إلى أن التدريب جزء مهم جدا من عمل الطبيب والاطلاع على كل ما هو جديد فى مجال تخصصة.

وخلال الجولة، أجرت السفيرة سها جندى حوارا مع المواطنين فى القافلة الطبية، حيث أشادوا بالتعامل الطبى من قبل الخبير المصرى والفريق المعاون له من وزارة الصحة، واستيعاب كافة المترددين على القافلة الطبية، معربين عن امتنانهم للقيادة السياسية لما تقوم به من جهود للعناية بصحة المواطنين، مؤكدين أن ما يحدث فى مصر حاليا يعد نقلة للأجيال المقبلة.

وعلى هامش الزيارة، تفقدت السفيرة سها جندى مركز الأسمرات 3 للرعاية الصحية الأولية، بحى الأسمرات، مشيدة بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين كما اشادت بجهود العاملين بالوحدة من أطقم أطباء وتمريض فى ظل ما توليه الدولة المصرية من اهتمام بصحة المصريين وتوفير حياة كريمة لهم.

وأشار الدكتور وليد حسن رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان بوزارة الصحة، إلى أن مشاركة الدكتور مدحت منجى تأتى للسنة الثانية على التوالى، موضحا أن القافلة تقدم خدمات الفحص العام وعلاج الجذور، وتقديم المشورة الطبية اللازمة للحالات الحرجة للمتابعة بالمستشفيات.