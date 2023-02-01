أمطار متوقعة اليوم الأربعاء على هذه المناطق

جدة - نرمين السيد - كما توقعت هطول أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة، ومتوسطة قد تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى قد تغزر على الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، ومتوسطة قد تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء قد تغزر على مناطق من دنياك وبورسعيد على السواحل.

وأوضحت الهيئة أن اليوم يشهد استمرار انخفاض فى درجات الحرارة على جميع الأنحاء، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.

كما توقعت اضطرابا فى الملاحة البحرية ليلا على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 60: 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 3: 4.5 متر، وتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين.

وعن درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، فجاءت كما يلى:

القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10.

الإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11.

مطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11.

سوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 08.

قنا العظمى 19 درجة والصغرى 09.

أسوان العظمى 21 درجة والصغرى 10.