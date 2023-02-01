أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023

جدة - نرمين السيد - بكين

يزور رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تشابا كوروسي، الصين بدعوة من وزير الخارجية تشين جانج، ويبحث خلال زيارته التي تستغرق أربعة أيام القضايا ذات الاهتمام المشترك والمبادرات الصينية.

القاهرة

يتم فتح باب التقدم لجائزة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية حتى 31 مايو المقبل، حيث تتزامن هذه الدورة مع الذكرى المئوية الأولى لمولد الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل.

تونس

تنطلق فعاليات منتدى "أيام الطهي العربي"- الذي تشارك فيه العديد من الدول العربية - ويقام بتونس تحت رعاية وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وتنظمه الجامعة التونسية للمطاعم السياحة، ويفتتح المنتدى وزير السياحة التونسي محمد المعز بلحسين بحضور رئيس المنظمة العربية للسياحية بندر بن فهد ال فهيد.

نيويورك

تتولى جمهورية مالطا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي؛ وذلك في جلسة مراسمية يعقبها استعراض وإقرار أجندة عمل مجلس الأمن الدولي خلال فبراير القادم.

الرباط

تنطلق النسخة الـ19 من بطولة كأس العالم للأندية في المغرب بمدينتي طنجة والرباط، بمشاركة 7 أندية من 6 قارات مختلفة، وتقام المباراة الافتتاحية مساء اليوم بين فريقي الأهلي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي على ملعب طنجة الكبير في الدور التمهيدي للمونديال.

الإسكندرية

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، حفلا فنيا لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو شريف محيى الدين، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.