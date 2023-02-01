انقطاع المياه اليوم عن منطقتين فى إسنا بـ الأقصر

جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة فى بيان لها، إنه من المقرر أن يتم انقطاع المياه، اليوم الأربعاء، عن "شارع البحر - شارع أحمد عرابى" بمدينة إسنا، من الساعة 10 مساء، وحتى الساعة الـ 6 من صباح الخميس.

وعلل الشركة سبب الانقطاع؛ نظرًا لأعمال تركيب محبس قطر 10 بوصة بالخط الرئيس بمنطقة شارع أحمد عرابى.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام 125 المجانى و0952282406 - 0952284116 – 01147999752.