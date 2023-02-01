جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة فى بيان لها، إنه من المقرر أن يتم انقطاع المياه، اليوم الأربعاء، عن "شارع البحر - شارع أحمد عرابى" بمدينة إسنا، من الساعة 10 مساء، وحتى الساعة الـ 6 من صباح الخميس.
وعلل الشركة سبب الانقطاع؛ نظرًا لأعمال تركيب محبس قطر 10 بوصة بالخط الرئيس بمنطقة شارع أحمد عرابى.
وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام 125 المجانى و0952282406 - 0952284116 – 01147999752.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انقطاع المياه اليوم عن منطقتين فى إسنا بـ الأقصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.