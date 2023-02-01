جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس بارد في الصباح الباكر مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.





الارصاد الجوية وكشفت الأرصاد عن سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعديا أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة مصحوبة بحبات البرد على مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء تمتد مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة. وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد وشمال سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة. وعن حالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج من ثلاثة أمتار إلى 4.5 متر والرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم العظمى الصغرى القاهرة 18 10 العاصمة الإدارية 19 09 6 أكتوبر 19 09 بنهــا 18 10 دمنهور 18 09 وادى النطرون 18 10 كفر الشيخ 18 09 المنصورة 18 09 الزقازيق 19 10 شبين الكوم 18 10 طنطا 18 12 دمياط 18 12 بورسعيد 18 12 الإسماعيلية 19 11 السويس 19 12 العريش 18 11 رفح 17 11 رأس سدر 22 12 نخل 18 06 كاترين 14 04 الطور 22 12 طابا 21 11 شرم الشيخ 23 13 الاسكندرية 17 11 العلمين الجديدة 17 11 مطروح 17 10 السلوم 18 09 سيوة 17 08 رأس غارب 22 12 الغردقة 22 13 سفاجا 23 12 مرسى علم 24 13 شلاتين 25 15 حلايب 23 16 أبو رماد 24 15 رأس حدربة 24 14 الفيوم 19 08 بنى سويف 19 08 المنيا 18 07 أسيوط 17 07 سوهاج 18 08 قنا 22 09 الأقصر 23 09 أسوان 24 10 الوادى الجديد 23 09 أبوسمبل 25 10

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طقس الأربعاء.. اضطراب الأحوال الجوية وسقوط أمطار تمتد لـ القاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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