الأرصاد تكشف عن ظاهرتين مؤثرتين على طقس اليوم

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه من المتوقع أن تسود أجواء شتوية ممطرة يصاحبها نشاط للرياح وانخفاض فى درجات الحرارة، واضطراب فى حركة الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط؛ بسبب وجود منخفض جوى متمركز على البحر المتوسط يصاحبه حوض علوى بارد فى طبقات الجو العليا يعمل على سقوط أمطار متفاوتة الشدة، ونشاط للرياح وانخفاض فى درجات الحرارة.

ولفتت الأرصاد إلى وجود نشاط لـ الرياح على مسطح البحر المتوسط؛ مما يؤدى الى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية وارتفاع الموج من 3 إلى 4.5 أمتار، كما تنسط الرياح على شمال البلاد مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وأوضحت أن الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد وشمال سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر، ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم درجة حرارة عظمى 17 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 16 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 20 درجة مئوية.