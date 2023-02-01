الأرصاد تصدر بيانا تفصيليا بشأن أماكن سقوط الأمطار اليوم

جدة - نرمين السيد - الارصاد الجوية

وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "أجواء شتوية ممطرة ونشاط للرياح يصاحبه انخفاض فى درجات الحرارة، واضطراب فى حركة الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط".

وأضافت الأرصاد: "تتأثر البلاد بوجود منخفض جوى متمركز على البحر المتوسط يصاحبه حوض علوى بارد فى طبقات الجو العليا يعمل على سقوط أمطار متفاوتة الشدة، ونشاط للرياح وانخفاض فى درجات الحرارة.

وتابعت: "من المتوقع سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى قد تغزر أحيانًا، وتكون مصحوبة بحبات البرد على "الإسكندرية - كفر الشيخ - البحيرة - بورسعيد - دمياط"، وتكون الأمطار أقل حدة كلما تقدمنا للداخل لتصل خفيفة قد متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى، ومدن القناة ووسط سيناء.

واستطردت الأرصاد فى بيانها: "من المتوقع أن تمتد مساء على مناطق من القاهرة الكبرى، فيما تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط؛ مما يؤدى الى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية وارتفاع الموج من 3 إلى 4.5 أمتار، كما تنسط الرياح على شمال البلاد مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس".

الارصاد الجوية

ولفتت الأرصاد الجوية إلى أن "الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد وشمال سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر، ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم درجة حرارة عظمى 17 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 16 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 20 درجة مئوية".