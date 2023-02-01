وزير الطيران يلتقى سفيرة الإمارات بالقاهرة لبحث التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - وقد استعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق الدائم بين مصر والإمارات وسبل الاستفادة من الخبرات المصرية وخاصة فى مجال المراقبة الجوية التى حققت نجاحًا كبيرًا فى تنظيم وإدارة الحركة الجوية بالمجال الجوى المصرى خلال قمة المناخ COP27 وهو ما كان محل إعجاب وتقدير بمنظومة المراقبة الجوية فى مصر محلياً وإقليميًا ودوليًا.

وخلال اللقاء، أكد الفريق محمد عباس قوة العلاقات المُتميزة التى تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية على كافة المستويات، لاسيما فى مجال الطيران المدنى والذى يعد نموذجًا يُحتذى به فى العلاقات العربية والإقليمية، مؤكدًا أن وزارة الطيران المدنى تولى اهتمامًا كبيرًا نحو استمرار التعاون مع الأشقاء فى دولة الإمارات فى مجال الطيران المدنى بما يسهم فى تنشيط حركة السياحة والسفر بين مصر والإمارات.

ومن جانبها، أعربت السفيرة مريم الكعبى عن سعادتها بهذا اللقاء، مؤكدة عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والحرص على تعزيز التعاون فى كافة المجالات، مشيدة بالتطور الكبير الذى تشهده الدولة المصرية فى مختلف القطاعات خلال الفترة الحالية فى ضوء المشروعات التنموية التى تم تنفيذها بما ينعكس إيجابًا على دعم التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.