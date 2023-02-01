متحور جديد لـ كورونا ينمو وينتقل بشكل أسرع من باقي السلالات.. استشاري...



حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 فبراير 2023 12:29 صباحاً - قال الدكتور أمجد الحداد ، استشاري الحساسية والمناعة ، إن متحور كورونا الجديد سريع جدا فى الانتشار ، ولكن لحده وخطورة لم يثبت له اى خطورة او حدة بناء على ظهورة فى الدول التى ثبت الاصابة بمتحور كورونا الجديد ، مشيرا الى أن متحور كورونا الجديد يعتبر متحور من متحور أوميكرون ويعرف بإسم xbb وخطورتة على الانتشار السريع والاصابة الشديدة والاعراض تتمثل فى أعراض الجهاز التنفسي .

وأضاف الحداد ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الثلاثاء ، أن تمثل اعراض متحور كورونا الجديد فى الجهاز التنفسي العلوى للجسم مثل اعراض الاصابة بالبرد مثل الرشح والصداع وإحتقان الحلق والسخونية اى ارتفاع الحرارة المتوسط وليست الشديدة ، بينما المشاكل التنفسية وخطورتة على الجسم ومضاعفاتة قليلة جدا ونادرة الحدوث.

وتابع :" من الصعب جدا التمييز بين اعراض الاصابة بمتحور كورونا الجديد وأعراض البرد العادية لان حدة المتحور الجديد لكورونا اقل وخطورتة كذلك واعراضة تماثل اعراض البرد العادية ، ولكن تلك الاعراض ممكن أن تكون خطيرة جدا على كبار السن اذا تم اصابتهم بمتحور كورونا الجديد ".

وأكمل :" اصحاب المناعة الضعيفة والامراض المزمنة الاصابة بمتحور كورونا الجديد تعتبر خطيرة جدا اعراضة عليهم ويجب الحذز ثم الحذز من الاصابة به المتحور الجديد لاصحاب الامراض المزمنة وضعاف المناعة فى الجسم مطالبا بتطبيق الاجراءات الاحترازية وعدم الاستهانة بالمتحور الجديد لكورونا رغم ضعفة وعدم خطورتة على الصحة العامة ".