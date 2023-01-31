محافظ الغربية يفتتح معرض «أهلا رمضان» بطنطا

جدة - نرمين السيد - وصرح المحافظ بأن افتتاح المعرض الذى يعد الثامن ضمن سلسلة "أهلا رمضان" بالغربية يأتى تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير السلع الغذائية بأسعار اقتصادية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وهشام آمنه - وزير التنمية المحلية، بتبكير إقامة معارض "أهلا رمضان" هذا العام لتبدأ من يناير وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وتفقد رحمى أقسام المعرض حيث اطمأن على توافر جميع أنواع السلع والمواد الغذائية بجودة عالية وتقديمها للمواطنين بأسعار أقل من المعروض بالسوق لسد احتياجاتهم وأسرهم من السلع والمواد الغذائية.

وأشاد المحافظ بالتعاون الجاد مع التجار والعارضين واستجابتهم لخفض الأسعار، مشددًا على ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم استغلال المواطنين، مؤكداً على ضرورة تزويد المعرض بكميات اللحوم الطازجة والمجمدة لسد احتياجات المواطنين.

وأشار "رحمى" إلى تكثيف جهود المحافظة لضبط أسعار السلع الغذائية والحيوية فى الأسواق، والتصدى لاحتكار التجار الجشعين، وذلك من خلال التوسع فى إقامة معارض ومنافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية، موجهاً رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة بالتوسع فى إقامة الشوادر ومعارض السلع الغذائية فى المناطق والأحياء الشعبية ذات الكثافة العالية والقرى الأكثر احتياجا.

وأضاف أن المعرض يأتى ضمن سلسلة من المعارض الجارى فتحها بمراكز ومدن المحافظة لتوفير سلع ومنتجات ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة، حيث افتتح عدد من المعارض فى السنطة، قطور، المحلة، سمنود، كفر الزيات وبسيون.