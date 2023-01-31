وكيل صحة الشرقية يفاجئ مستشفى منيا القمح ليلا ويحيل أطباء للتحقيق

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تفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، بدءً بقسم الاستقبال والطوارئ، مرورا بالعناية المركزة، وذلك للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ومناظرة تواجد القوى البشرية بأماكن تقديم الخدمة وفقا لجداول النوبتجية المسائية.
وحرص وكيل الوزارة على الاستماع للمرضى والمرافقين لهم، لاستطلاع رأيهم عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم، موجها مدير المستشفى بتوفير كافة أوجه الرعاية اللازمة للمرضى، ومؤكدا على دور مسئولى خدمة المواطنين فى توفير المعلومات والرد على استفسارات المترددين على المستشفى.
وقرر وكيل الوزارة إحالة المدير المناوب بالنوبتجية المسائية، وثلاثة من الأطباء للمسائلة القانونية بالمديرية، نظرا لعدم التزامهم بالتواجد بمقرات عملهم وفقا لجداول العمل.
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