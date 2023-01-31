حياة كريمة.. محافظ كفر الشيخ يستعرض مشروعات التطوير والإنشاء الجارية

وأكد نور الدين - خلال اجتماع مجلس جامعة كفر الشيخ اليوم الثلاثاء، لاستعراض أحدث المستجدات فى المحافظة - ضرورة الاستعانة بخبرات الجامعة فى مختلف المجالات، مستعرضًا مشروعات التطوير والإنشاء الجارية بالمحافظة، والتى يتم افتتاحها واستكمالها خلال العام الجارى بمجالات الإسكان الاجتماعى والطرق وتوفير السلع الأساسية فى الأسواق.
من جهته.. أكد رئيس الجامعة الدكتور عبدالرازق دسوقى استمرار المشاركة بمبادرة "حياة كريمة" والمبادرات الرئاسية كافة، مع الاهتمام بأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
واستعرض المستجدات والموضوعات الشهرية المعروضة على المجلس، مؤكدًا تعزيز ثقافة العمل التطوعى وتشجيع مشاركة الطلاب فى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" واستمرار إطلاق القوافل الشاملة والمتخصصة للقرى الأكثر احتياجًا، واستمرار تنظيم الزيارات الطلابية للمشروعات القومية بهدف تعرف الشباب الجامعى على ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية وتنموية كبرى بالمحافظات، وحجم الإنجاز والتطوير الذى تنفذه الدولة.
كما وجه رئيس الجامعة بتوسيع قاعدة المشاركة فى الأنشطة الطلابية لتنمية مهارات وقدرات الطلاب واستثمار طاقاتهم وأفكارهم والعمل على تعزيز الوعى الوطنى والتوعية بدور الشباب فى الجمهورية الجديدة.
وأكد ضرورة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة خلال أجازة منتصف العام الدراسى، والتأكد من توافر وجاهزية مُعدات الأمان والسلامة المهنية بكافة المبانى والمنشآت الجامعية، حرصًا على سلامة كافة منتسبى الجامعة، واستعداد الجامعة لبدء الدراسة بالفصل الدراسى الثانى.
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